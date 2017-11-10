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Архив - Донецкая область

В зоні АТО противник зробив більше 10 пострілів з танку по околицях Пісків

10.11.2017 20:33
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В зоні АТО противник зробив більше 10 пострілів з танку по околицях Пісків

Від початку доби незаконні збройні формування 16 разів порушили перемир’я. Майже на кожен обстріл наші бійці жорстко відповідали вогнем із піхотного озброєння. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку бойовики чотири рази били по наших опорних пунктах на підступах до Кримського та Луганського зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів.

Із цієї ж зброї найманці вели вогонь у районі Гнутового та Водяного, що на Маріупольському напрямку.

Також, неподалік Донецька окупанти випустили понад 50 мін 82-го калібру та більше 20 мін 120-го по оборонцях Авдіївки та Пісків. Унаслідок одного з цих обстрілів був поранений військовослужбовець сил АТО.

Крім того, озброєння БПМ, зенітну установку ворог застосовував біля Пісків. Понад те, противник зробив більше 10 пострілів з танку по околицях Пісків.



Теги: Донбасс, война, АТО, обстрелы
 
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