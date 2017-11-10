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Архив - Донецкая область

Важнейший для Донбасса законопроект рассматривают спешно и кулуарно?

10.11.2017 15:51
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Важнейший для Донбасса законопроект рассматривают спешно и кулуарно?

Верховная Рада продолжила рассмотрение законопроекта №7163 “Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях”. Однако делается это очень неспешно.

Как отмечает ОО Донбасс SOS, команда которого ранее делала анализ проекта в первом чтении, после чего обратилась к депутатам с рекомендациями о внесении изменений в законопроект для урегулирования проблемных моментов (для того чтоб Закон стал рабочим, а не декларативным), всего депутатами было внесено более 2 тысяч правок. Ознакомиться с ними можно ознакомится в сравнительной таблице скачав ее по ссылке: http://komnbo.rada.gov.ua/news/main_news/73276.html

"Так, правки касаются: территорий и времени с которого начинается оккупация; правовых последствий оккупации, в том числе в части признания отдельных документов, гарантирования права на занятость, пенсионное обеспечения, социальную защиту, порядка въезда лиц и грузов на/с оккупированной территории и ответственных государственных органов", - отмечают общественники. - Не смотря на важность законопроекта для государства в целом и в частности для граждан, которые проживают на временно неподконтрольных территориях, рассмотрение проходит в спешном режиме без достаточной прозрачности процесса.. На заседании Комитета его глава заявил о завершении работы рабочей группы, в которую однако не приглашались присутствующие на заседании депутаты и общественность".

Следующее заседание Комитета назначено на понедельник, 13 ноября, которое может стать финальным для рассмотрения законопроекта.

"Времени на ознакомления со всеми 2 тысячами правками не так уж много", - подчеркивают в Донбасс SOS.



Теги: Донбасс, законопроект, оккупация, депутаты
 
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