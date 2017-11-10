Вербовка не помогает, у боевиков "ДНР" - огромный некомплект

10.11.2017 22:35

По данным группы Информационное Сопротивление, в т.н. "100-ю омсбр" и "9-й омсп мп" 1 Армейского корпуса "ДНР" оккупанты активно проводят набор "кандидатов на прохождение службы".



"Попытки вести вербовку в учебных учреждениях и на предприятиях успехом не отличается. В целом ряде подразделений указанных частей сохраняется некомплект личного состава (в частности, в артподразделениях, во вторых батальонах, в спецподразделениях - рота связи, рдр и т.д.) - в среднем 30-40% от штатной численности", - отмечают в ИС.