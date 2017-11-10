Винесено вирок вбивцям 16-річного патріота з Краматорська

10.11.2017 13:58

Дзержинським судом заочно засуджено до довічного позбавлення волі трьох бойовиків терористичної організації "ДНР", які у 2014 році за активну проукраїнську позицію вбили 16-річного краматорського юнака Тараса Чубенко.



Прокуратура Донецької області пише, що з початком проросійської агресії в Україні у 2014 році Степан Чубенко разом з друзями брав участь у мітингах на підтримку цілісності України, які проводилися в місті Краматорськ. Хлопці носили воду, продукти, засоби гігієни українським військовим, які прибули в місто. Під час обстрілу Степан Чубенко допомагав спускатися у сховище людям літнього віку та дітям, носив їм воду, коли місто опинилося відрізаним від водопостачання. Ризикуючи життям, хлопець з міської площі зірвав прапор так званої "Донецької народної республіки".



На початку липня 2014 року Степан поїхав до товариша у Київ, 23 липня повертався додому через місто Донецьк. На залізничному вокзалі міста Донецька його затримали бойовики одного з проросійських формувань. Після чого неповнолітнього хлопця вивезли до одного з селищ Донецької області, де його зі зв’язаними руками та ногами по-звірячому били, катували. Бойовики пропонували перейти на їхній бік, але зламати ДИТИНУ їм так і не вдалося.



28 липня троє учасників незаконних збройних формувань – Погодін В.В., Москальов Ю.А., Сухомлинов М.В., знаходячись у смт. Горбачево-Михайлівка Пролетарського району м. Донецька вирішили вбити викраденого юнака, підвели його до заздалегідь виритої у землі траншеї, поставили на коліна обличчям до неї та по черзі здійснили 3 постріли в область голови. Внаслідок отриманих вогнепальних поранень Степан Чубенко помер на місці.



За активного втручання матері, тіло загиблого з тимчасово окупованої території Донецької області доставлено до Краматорська, де в рамках розслідування кримінального провадження за п. 3, 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство викраденої людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України проведено ряд судових експертиз та зібрано вичерпні докази провини бойовиків у зухвалому та жорстокому вбивстві юнака.





