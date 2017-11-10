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Жебривский совершил череду открытий
Губернатор Донетчины побывал вчера в Мирнограде, Новогордовке и Новодонецком, где открывал разнообразные объекты.
В Мирнограде и в пгт Новодонецкое состоялось торжественное открытие новых спортплощадок с искусственным покрытием. Это стало возможным благодаря реализации проекта по обустройству 85-ти спортивных площадок с искусственным покрытием к 85-летию Донецкой области.
А в Новогродовке открыли после реконструкции сквер имени Тараса Шевченко.
"Работы по восстановлению сквера начались еще в прошлом году. Из областного экологического фонда было выделено 3 миллиона 543 тысячи гривен. На этом объекте были проблемы с подрядчиком: компания "Дени Донбасс", которая выиграла подряд, затянула работы до невозможного, поэтому вынуждены были с ней попрощаться. За работу по результатам следующего тендера на ProZorro взялось ООО "Континент Строитель". Оно и завершило проект", - сообщил глава ОГА.
Теги: Донбасс, открытие, сквер, Жебривский, спортплощадка
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