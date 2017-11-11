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Боевики "ДНР" и "ЛНР" устроили между собой войну за уголь
11.11.2017 12:57
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что участились столкновения между боевиками 1-го и 2-го "армейских корпусов" ("армии" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" соответственно).
"На фоне конфликта интересов между руководителями т.н. "ДНР" и "ЛНР" по вопросам распределения финансовых потоков, контроля за добычей и реализацией угля на временно оккупированных территориях, в районе н.п. Дебальцево отмечен рост столкновений между отдельными подразделениями т.н. 1 и 2 АК, - говорится в сообщении ГУР. - В частности, военнослужащими т.н. 1 АК осуществлена попытка захвата грузового автомобиля с оружием и боеприпасами одной из воинских частей 2 АК".
Теги: Донбасс, уголь, ДНР, ЛНР, боевики
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