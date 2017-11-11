Бутусов прокомментировал перемены в зоне АТО

11.11.2017 13:34

Журналист, волонтер, редактор в ЦЕНЗОР.НЕТ Юрий Бутусов прокомментировал недавнее решение украинского военного руководства о том, что в зоне антитеррористической операции на Донбассе сократили число оперативно-тактических управлений.



Вот, что пишет Бутусов на своей странице в Фейсбуке:



"Вместо трех оперативно-тактических управлений в АТО останется два, третье упразднили. С 2014-го года я неоднократно писал об абсурде с управленческой точки зрения дробления управления фронтом в АТО на множество секторов, и вот по числу штабов командование в АТО вернулось к формату весны 14-го года.



В начале войны все управление было сосредоточено в двух штабах - ОК "Юг" и ОК "Север", которые ставили задачи командирам бригад, как это и было предусмотрено нормативными документами. Система была со своими недостатками, однако слаженной и обкатанной в мирное время. Однако в июле 2014-го эту систему поломал новый начальник Генштаба Муженко. Он создал пять секторов, и этим крайне запутал управление войсками в самый разгар боевых действий, поскольку подмена ОК секторами вызвала хаос. Поэтому в 14-м сократили один сектор, затем в 15-м еще один, сейчас еще один. То есть оставили два оперативно-тактических управления, два штаба, как это и было изначально.



Что ж можно только приветствовать это решение - жаль только, что к таким очевидным вещам пришли на четвертом году войны. Как же много времени требуется для осознания элементарного.



Мое личное мнение - на самом деле, для управления войной на Донбассе достаточен всего лишь один армейский штаб, наличие штабов бригад делает не нужной более сложную управленческую структуру.



Вслед за увеличением секторов в 2015-м увеличили и количество оперативных командований. Если даже в СССР было в Украине три военных округа, то сейчас создали целых четыре оперативных командования. Огромные ресурсы потрачены и выделяются на создание совершенно не нужной и громоздкой административной системы, которая не имеет практического смысла. И ее также нужно сокращать.



Думаю, что когда военное планирование в Украине будет подчинено логике и здравому смыслу, то оперативное командование будет сохранено всего лишь одно - Объединенное. А военно-административные функции будут переданы также единому центру управления.

Надо увеличивать боевые части. а не управленческие структуры, другая логика во время войны не оправданна.



Надо четко разграничивать полномочия, и определять компетенции, а не пытаться бороться с управленческими проблемами банальным ростом центров управления".