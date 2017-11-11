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Архив - Донецкая область

Донецкое направление пережило 12 выстрелов из танка и прилет десятков мин

11.11.2017 13:11
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Донецкое направление пережило 12 выстрелов из танка и прилет десятков мин

За прошедшие сутки на участке донбасского фронта, который относится к Донецкому направлению, зафиксировано 16 прицельных вражеских обстрелов подразделений сил АТО.

Днем российско-оккупационные войска применяли по позициям ВСУ в районе н.п. Пески минометы калибров 120 и 82 мм, выпустив более семи десятков мин. Кроме того, противник вел огонь из вооружения БМП, ЗУ-23-2 и совершил 12 выстрелов из танка. Также минометы калибров 120 и 82 мм враг применял в районе Павлополя и Авдеевки. Там же враг открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров.

Из вооружения БМП, 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны украинские позиции вблизи Водяного. Вражеская БМП при поддержке гранатометов вела огонь неподалеку от Березового. А в районе Гнутово боевики прицельно стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Каждый раз военнослужащие Вооруженных Сил Украины применяли в ответ весь имеющийся арсенал оружия, не запрещенный минскими договоренностями.

Такие факты обнародовал сегодня на традиционном ежедневном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

Напомним, что за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 33 раза нарушили перемирие. В результате боевых действий ранены двое украинских военных.

Информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины опубликовал сегодня, 11 ноября, карту, отображающую ситуацию в зоне конфликта на Донбассе.

На Луганском направлении силы АТО не всегда отвечали на обстрелы.



Теги: Донбасс, война, АТО, обстрелы, Донецкое направление
 
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