Донетчину охватили серьезные "спецмероприятия": появилось видео

11.11.2017 08:24

В Донецкой области (подконтрольная часть региона) проходят спецмероприятия полиции по предупреждению утечки опасных предметов в другие мирные города Украины. В частности, равоохранители взяли под усиленный надзор все стратегически важные объекты и дорожные развязки. Среди них - железнодорожные вокзалы.



Чтобы блокировать все попытки переправить смертоносные "сувениры" из зоны АТО в Киев, Львов и любой другой город на карте Украины, созданы специальные группы, в состав которых входят инспекторы-кинологи и служебные собаки, натренированные на поиски оружия и взрывчатки. Пока усиленные наряды в пешем порядке патрулируют окружающую территорию, эти группы проверяют багаж пассажиров вагонов, чтобы своевременно нейтрализовать угрозу. Аналогичная работа проводится и на автовокзалах.



Напомним, что 6 ноября в области развернуто спецсредства по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.



Полиция Донетчины обращается к жителям и гостям региона с пониманием отнестись к мероприятиям, направленным на обеспечение безопасности.







