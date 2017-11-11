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Донетчину охватили серьезные "спецмероприятия": появилось видео
В Донецкой области (подконтрольная часть региона) проходят спецмероприятия полиции по предупреждению утечки опасных предметов в другие мирные города Украины. В частности, равоохранители взяли под усиленный надзор все стратегически важные объекты и дорожные развязки. Среди них - железнодорожные вокзалы.
Чтобы блокировать все попытки переправить смертоносные "сувениры" из зоны АТО в Киев, Львов и любой другой город на карте Украины, созданы специальные группы, в состав которых входят инспекторы-кинологи и служебные собаки, натренированные на поиски оружия и взрывчатки. Пока усиленные наряды в пешем порядке патрулируют окружающую территорию, эти группы проверяют багаж пассажиров вагонов, чтобы своевременно нейтрализовать угрозу. Аналогичная работа проводится и на автовокзалах.
Напомним, что 6 ноября в области развернуто спецсредства по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Полиция Донетчины обращается к жителям и гостям региона с пониманием отнестись к мероприятиям, направленным на обеспечение безопасности.
Теги: Донбасс, полиция, вокзал, проверки
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