"Гивики" и "моторылики": в "ДНР" появились новые монеты

11.11.2017 19:24

Так называемый "центробанк" террористической группировки "ДНР", оккупировавшей с помощью РФ часть Донетчины, выпустил "ценные монеты" с портретами одиозных наемников.



Информацию о выпуске монет лимитированной серии в тысячу экземпляров сообщают местные СМИ, публикуя первые изображения новых "денег". Изображены на них гражданин РФ Арсен Павлов ("Моторола") и Михаил Толстых ("Гиви").



Как уверяют сепаратистские СМИ, в качестве материала финансисты "ДНР" использовали переплавленные артиллерийские гильзы.



Отмечается, что номинал одной монеты составляет 800 российских рублей, а продают эти "ценности" исключительно в здании "центробанка".



Напомним, что гражданин РФ, главарь террористической группировки "Спарта" Арсен Павлов с позывным "Моторола" погиб 16 октября 2016-го в результате взрыва, который прогремел в лифте донецкого дома, где обитал этот террорист. Позже в Донецке устроили пышные похороны "героя".



8 февраля 2017-го в Макеевке в офисе НВФ "Сомали" был взорван командир этого формирования Михаил Толстых с позывным "Гиви". 10 февраля в Донецке прошло траурное шествие в память о Толстых, которого похоронили на кладбище "Донецкое море" (в Ленинском районе Донецка) рядом с местом захоронения "Моторолы".



Оккупационные власти всячески пытаются лепить из двух этих отморозков "героев". Открывают мемориальные таблички с их "ликами", теперь вот наштамповали денег. Но местные жители, не понаслышке знающие о зверствах "Моторолы" и "Гиви", относятся ко всем подобным действам с нескрываемым презрением.



В соцсетях вовсю потешаются над новыми монетами, называя их "гивики" и "моторылики".