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Архив - Донецкая область

Горловский бунт таксистов: обвинили "украинских пропагандистов"

11.11.2017 16:18
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Горловский бунт таксистов: обвинили "украинских пропагандистов"

"Власти" оккупированной Горловки назвали информационным вбросом сообщения о намеченном на завтра митинге таксистов.

Сообщения с критикой "транспортного налога", состояния дорог и предупреждением "Сегодня отберут работу, а завтра – свободу" появились в конце этой недели. Таксистов призывают прийти 12 ноября в полден к зданию "мэрии" и высказать свои претензии.

"Городская администрация" не на шутку всполошилась. И выдала через пресс-службу следующее предостережние: "Просим вас не реагировать на вбросы украинских пропагандистов. Будьте бдительны и сообщайте об агитационных провокационных материалах, призывающих к незаконным действиям, в администрацию города".

Между тем, уже известно, что оккупационные "власти" в спешном порядке провели ряд совещаний с сотрудниками служб такси Горловки. Якобы обсуждались проблемные вопросы и составлен план их решения. Но завтрашнего дня ждут с опаской…



Теги: Донбасс, Горловка, митинг, таксист, ДНР
 
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