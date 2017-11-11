Горловский бунт таксистов: обвинили "украинских пропагандистов"

11.11.2017 16:18

"Власти" оккупированной Горловки назвали информационным вбросом сообщения о намеченном на завтра митинге таксистов.



Сообщения с критикой "транспортного налога", состояния дорог и предупреждением "Сегодня отберут работу, а завтра – свободу" появились в конце этой недели. Таксистов призывают прийти 12 ноября в полден к зданию "мэрии" и высказать свои претензии.



"Городская администрация" не на шутку всполошилась. И выдала через пресс-службу следующее предостережние: "Просим вас не реагировать на вбросы украинских пропагандистов. Будьте бдительны и сообщайте об агитационных провокационных материалах, призывающих к незаконным действиям, в администрацию города".



Между тем, уже известно, что оккупационные "власти" в спешном порядке провели ряд совещаний с сотрудниками служб такси Горловки. Якобы обсуждались проблемные вопросы и составлен план их решения. Но завтрашнего дня ждут с опаской…