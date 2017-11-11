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Хитрость оккупантов: как боевики "ДНР" обманывают миссию ОБСЕ

11.11.2017 18:41
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Хитрость оккупантов: как боевики "ДНР" обманывают миссию ОБСЕ

Согласно данным группы "Информационное Сопротивление", командование российских оккупационных войск продолжает целенаправленно препятствовать деятельности представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

"Так, командование "9 ошмсп 1 АК ДНР" запретило представителям СММ ОБСЕ посетить территорию своего военного объекта – полигон "Маркино". Также из неизвестных источников командование "3 омсбр" и "7 омсбр" оккупационных войск было заранее оповещено о планах представителей СММ ОБСЕ проконтролировать перемещения вооружения и военной техники в зоне их ответственности, что дало им возможность заранее провести мероприятия по маскировке тяжелых вооружений и ввести временные ограничения на их перемещение", - сообщает ИС.



Теги: Донбасс, вооружение, ДНР, оккупанты, СММ ОБСЕ
 
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