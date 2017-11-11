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"Ихтамнет": главарь "ДНР" наградил военное руководство России
Главарь "ДНР" Александр Захарченко наградил часами "за весомый личный вклад в становление и развитие" террористической группировки "ДНР" людей, чьи ФИО удивительным образом совпадают фамилиями, именами и отчествами главы Генштабам Вооруженных сил РФ и первого замначальника Главного разведуправления Генштаба РФ.
Как сообщает исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на пользователей соцсетей, заметивших публикацию документа о награждении на сайте "ДНР", заместителя главы Генштаба Вооруженных сил России зовут Сергей Юрьевич Истраков. Человека с такими же ФИО награждает своим "указмо" Захарченко
Главное управление разведки Минобороны Украины называет Сергея Истракова "лично ответственным за ведение боевых действий на территории Украины". Ведомство утверждает, что в 2014 году он, исполняя обязанности главкома Сухопутных войск РФ, "непосредственно отвечал за их готовность к выполнению задач на территории Украины".
Среди награжденных главарем "ДНР№ - Владимир Степанович Алексеев. Именно так зовут первого замначальника ГРУ Генштаба РФ, против которого США ввели санкции в связи с "российским вмешательством" в выборы.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, ДНР, Захарченко
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