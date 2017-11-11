Луганское направление: силы АТО не всегда отвечали на обстрелы

11.11.2017 13:04

Незаконные вооруженные формирования совершили за минувшие сутки 17 прицельных обстрелов подразделений Вооруженных Сил Украины. Об этом сегодня сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



В частности, по словам полковника, в конце суток противник выпустил 3 мины калибра 82 мм по нашим опорных пунктах в районе Катериновки. Кроме того, обстреливались из 82-миллиметровых минометов позиции украинских защитников неподалеку от н.п. Донец. Также в течение суток враг дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия по украинским защитникам вблизи Крымского.



Под обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия вчера шесть раз попали позиции сил АТО вблизи Луганского. Также противник трижды обстрелял позиции ВСУ в районе Зайцево - из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.



"Несмотря на свою интенсивность, вражеский огонь не всегда представлял угрозу украинским военнослужащим, поэтому воины АТО давали адекватный ответ только в случае необходимости", - отметил Лысенко.

Напомним, что за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 33 раза нарушили перемирие. В результате боевых действий ранены двое украинских военных.



Информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины опубликовал сегодня, 11 ноября, карту, отображающую ситуацию в зоне конфликта на Донбассе.