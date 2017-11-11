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Архив - Донецкая область

Макеевку оставят без света

11.11.2017 17:10
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Макеевку оставят без света

Макеевский РЭС заявил о проведении плановых ремонтных работ на территории этого города, оккупированного боевиками "ДНР".

Плановые ремонтные работы обернуться отключением ряда абонентов от света:

13.11.2017 Горняцкий р-н, с 10:00 до 12:00 ремонтные работы в ТП-733. На п. Шахта Грузская, отключено 5 улиц, ул. Сумская, Красноярская, Луганская, Обогатительная, пер. Торговый.

13.11.2017 Горняцкий р-н, с 12:00 до 14:00 ремонтные работы в ТП-734, 735, 736, 737, 738, 780, 766 с. Макеевка частный сектор отключено 20 улиц.

14.11.2017 Червоногвардейский р-н с 9:00 до 15:00 на подстанции Чайкино Глубокая-1 35кВ будут работать Харцызские электросети, на п. Восточный 628, 629, 630, 631 отключено будет 1100 абонентов частного сектора.



Теги: Донбасс, Макеевка, ремонт, свет
 
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