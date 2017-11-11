На Донетчине ранены двое украинских воинов

11.11.2017 08:12

За минувшие сутки, 10 ноября, оккупанты Донбасса 33 раза обстреляли позиции сил АТО. В результате боевых действий получили ранения двое военнослужащих ВСУ.



Из сводки пресс-центра штаба АТО становится ясно, что одно ранение произошло в первой половине дня в районе Авдеевки и Песок. Противник выпустил там по позициям ВСУ более 50 мин 82-мм калибра и более 20 мин 120-мм калибра. В результате одного из этих обстрелов был ранен украинский военнослужащий.



Второй ранение произошло на Приморском направлении, где во второй половине дня противник применял 120-миллиметровые минометы у Павлополя и Водяного.