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На Донетчине ранены двое украинских воинов
11.11.2017 08:12
За минувшие сутки, 10 ноября, оккупанты Донбасса 33 раза обстреляли позиции сил АТО. В результате боевых действий получили ранения двое военнослужащих ВСУ.
Из сводки пресс-центра штаба АТО становится ясно, что одно ранение произошло в первой половине дня в районе Авдеевки и Песок. Противник выпустил там по позициям ВСУ более 50 мин 82-мм калибра и более 20 мин 120-мм калибра. В результате одного из этих обстрелов был ранен украинский военнослужащий.
Второй ранение произошло на Приморском направлении, где во второй половине дня противник применял 120-миллиметровые минометы у Павлополя и Водяного.
Теги: Донбасс, ранения, АТО, ВСУ, обстрелы
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