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Архив - Донецкая область

На западной окраине Донецка подорвался мужчина

11.11.2017 11:28
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На западной окраине Донецка подорвался мужчина

Мирный житель поселка Александровка Петровского района на западе оккупированного Донецка пострадал при подрыве на взрывном устройстве.

Как сообщают подоконтрольные пророссийской группировки "ДНР" информресурсы, ЧП произошло в "серой зоне" неподалеку от Александровки.

По предварительной информации, у пострадавшего - травма ноги, ему около 50 лет. Информация о его состоянии уточняется.

В соцсетях не исключают, что речь идет вовсе не о "мирном жителе", а о боевике-разведчике.



Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, подрыв
 
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