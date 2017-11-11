На западной окраине Донецка подорвался мужчина

11.11.2017 11:28

Мирный житель поселка Александровка Петровского района на западе оккупированного Донецка пострадал при подрыве на взрывном устройстве.



Как сообщают подоконтрольные пророссийской группировки "ДНР" информресурсы, ЧП произошло в "серой зоне" неподалеку от Александровки.



По предварительной информации, у пострадавшего - травма ноги, ему около 50 лет. Информация о его состоянии уточняется.



В соцсетях не исключают, что речь идет вовсе не о "мирном жителе", а о боевике-разведчике.