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На западной окраине Донецка подорвался мужчина
11.11.2017 11:28
Мирный житель поселка Александровка Петровского района на западе оккупированного Донецка пострадал при подрыве на взрывном устройстве.
Как сообщают подоконтрольные пророссийской группировки "ДНР" информресурсы, ЧП произошло в "серой зоне" неподалеку от Александровки.
По предварительной информации, у пострадавшего - травма ноги, ему около 50 лет. Информация о его состоянии уточняется.
В соцсетях не исключают, что речь идет вовсе не о "мирном жителе", а о боевике-разведчике.
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, подрыв
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