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Обстрелы Донетчины: полная сводка СММ ОБСЕ
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 10 ноября), в Донецкой области уменьшилось количество нарушений режима прекращения огня. В частности, зафиксировано примерно 100 взрывов (в предыдущий отчетный период их было 150).
Вечером 8 и ночью 9 ноября камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зафиксировала (в хронологической последовательности) 2 снаряда с востока на запад, 2 снаряда с северо-запада на юго-восток, 20 снарядов с востока на запад, 1 взрыв неопределенного происхождения, 1 снаряд с запада на восток, 1 взрыв неопределенного происхождения, 5 снарядов с востока на запад, 3 снаряда с запада на восток, 1 взрыв неопределенного происхождения, 5 снарядов з запада на восток, 10 взрывов неопределенного происхождения, 5 снарядов с запада на восток, 4 — с востока на запад, 7 — с запада на восток, 3 — с востока на запад, 1 — с запада на восток, 6 — с востока на запад, 1 — с запада на восток и 4 — с юго-востока на северо-запад, 4 взрыва неопределенного происхождения, 1 снаряд с востока на запад и 1 взрыв неопределенного происхождения — все в 0,5–1,5 км к югу. Ближе к вечеру 9 ноября эта камера зафиксировала (в хронологической последовательности) 2 взрыва, оцененных как разрывы снарядов, 2 снаряда с востока на запад, 1 снаряд с юго-востока на северо-запад, 9 взрывов, оцененных как разрывы снарядов, 4 взрыва неопределенного происхождения и 1 взрыв, оцененный как разрыв снаряда, — все в 0,5–1,5 км к югу.
Ночью 9 ноября камера СММ в с. Широкино (20 км к востоку от Мариуполя) зафиксировала 1 взрыв неопределенного происхождения в 5–8 км к северу. Ближе к вечеру 9 ноября эта камера зафиксировала 17 снарядов с востока на запад на расстоянии 5–8 км к северу.
Находясь юго-западной окраине подконтрольного оккупационным войскам "ДНР" г. Ясиноватая (16 км к северо-востоку от Донецка) на протяжении примерно 2 часов, команда Миссии слышала 10 взрывов неопределенного происхождения, а также огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 2–8 км к западу и северо-западу.
Патрулируя на юго-западной окраине подконтрольного правительству г. Авдеевка (17 км к северу от Донецка) на протяжении более 5 часов, члены патруля Миссии слышали 17 взрывов, а также огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все на расстоянии 1–7 км в секторе от востока до запада.
Вечером 8 ноября, осуществляя мониторинг в подконтрольном правительству г. Светлодарск (57 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 10 взрывов неопределенного происхождения и огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 4–6 км к юго-востоку, а также 3 взрыва неопределенного происхождения в 6 км к западу.
Теги: Донбасс, ДНР, обстрелы, СММ ОБСЕ
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