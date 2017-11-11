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Оккупанты Донбасса подсовывают наблюдателям для осмотра ржавые танки, но не показывают "Грады"
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 10 ноября), со стороны оккупантов Донбасса зафиксированы новые случаи нарушения отвода вооружения.
Так, в неподконтрольных правительству районах за соответствующими линиями отвода команда Миссии видела 6 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и отметила отсутствие там 12 минометов (одиннадцати ПМ-38, 120 мм, и одного 2Б11 "Сани", 120 мм).
Кроме того, наблюдателям отказали в доступе к одному из таких мест, в связи с чем им не удалось провести верификацию наличия или отсутствия там 6 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм). Как уверяют в СММ ОБСЕ, вооруженный член "ДНР" отказал патрулю Миссии в доступе на территорию комплекса, размещенного в 3 км к западу от подконтрольного "ДНР" с. Мануйловка (65 км к востоку от Донецка).
В другом месте хранения представители СММ ОБСЕ констатировали отсутствие 8 танков (трех Т-64 и пяти Т-72), при этом было заметно, что все размещенные там единицы вооружения были непригодны к использованию (все сильно поржавели, а на одной из них не было гусениц).
Кроме того, в неподконтрольных правительству районах команда Миссии зафиксировала бронетранспортер (МТ-ЛБ), стоявший в с. Долгое (22 км к северо-западу от Луганска), зенитную установку (ЗУ-23, 23 мм), которую грузовик буксировал в южном направлении возле Ясиноватой, а также мужчин в одежде военного типа, которые копали траншеи северо-западнее с. Стылая (34 км к югу от Донецка).
Теги: Донбасс, боевики, танки, СММ ОБСЕ
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