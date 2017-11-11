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Озвучены страшные данные по заложникам ОРДЛО
Боевики ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — неподконтрольная Украине территория) удерживают в заложниках 152 человека.
Такие данные привела член постоянной делегации Украины в ПАСЕ, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко в интервью "5 каналу".
"На сегодняшний день на оккупированных территориях содержатся 152 человека. Это - гражданские и военные", - сказала Геращенко. Она подчеркнула недопустимость того, что в течение 14 месяцев процесс освобождения заложников остается заблокированным.
Ранее Геращенко заявляла, что Украина готова передать боевикам 313 человек в обмен на 88 украинских заложников, место нахождения которых установлено.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия все еще удерживает 16 украинских политзаключенных на своей территории, наиболее известными из которых являются режиссер Олег Сенцов и журналист Роман Сущенко.
Теги: Донбасс, плен, заложники, ОРДЛО
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