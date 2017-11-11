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Архив - Донецкая область

Появилась важная информация от Ощадбанка для жителей прифронтовых районов Донбасса

11.11.2017 18:10
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Появилась важная информация от Ощадбанка для жителей прифронтовых районов Донбасса

Стало известно, как в период с 13 по 17 ноября мобильное подразделение Ощадбанка будут обслуживать клиентов вблизи линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.

Соответствующий график, опубликованный Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, выглядит следующим образом:



Подобные "мобильные приемы" Ощадбанк проводит с ноября 2015 года. Жителям населенных пунктов прифронтовой зоны предоставляют широкий спектр банковских и финансовых услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов (в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек, по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др).



Теги: Донбасс, Ощадбанк, линия разграничения, мобильный офис
 
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