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Прояснилась ситуация с законом о реинтеграции Донбасса
Верховная Рада Украины намерена уже в следующий четверг, 16 ноября, рассмотреть во втором чтении законопроект (№7163) об основах государственной политики по обеспечению суверенитета на Донбассе (т.н. закон о реинтеграции Донбасса).
Об этом сегодня заявил председатель парламента Андрей Парубий, отметив, что представители комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, скорее всего, смогут завершить работу над поправками в среду. "Поэтому мы планируем предварительно, что в среду будет завершена работа в комитете, а в четверг у нас будет возможность выйти с рассмотрением на сессию Верховной Рады", - сказал Парубий.
Ранее нардеп от Блока Петра Порошенко, супруга генпрокурора, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что в комитет по нацбезопасности поступило более 2 тысяч поправок к этому законопроекту. При этом отметила, что значительная часть правок не имеет отношения к документу и вступает в противоречие с его принципами.
Как отмечает ОО Донбасс SOS, команда которого ранее делала анализ проекта в первом чтении, важнейший для Донбасса законопроект рассматривают спешно и кулуарно.
Напомним, что 6 октября Верховная Рада поддержала за основу так называемый законопроект о реинтеграции Донбасса (официально - №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях"), исключив из него упоминание о минских договоренностях. "За" проголосовали 233 народных депутата.
По словам президента Украины Петра Порошенко, закон о реинтеграции Донбасса провозглашает ключевым мирный и политико-дипломатический путь, несмотря на то, что он и регламентирует военный аспект.
Теги: Донбасс, закон, Верховная Рада, реинтеграция, реинтеграция Донбасса
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