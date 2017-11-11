Путин о миротворцах для Донбасса: Я такого не знаю

11.11.2017 13:47

Президент РФ Владимир Путин отказался комментировать сообщения СМИ о том, что США намерены предложить план по размещению 20 тысяч миротворцев в Донбассе.



"Я такого не знаю, можете дальше ничего не говорить. Я об этом ничего не слышал, ничего об этом не знаю, комментировать это невозможно, это просто нереально, - заявил Путин. - Предположение - это одно, а когда на бумагу кладут какое-то предложение, часто выглядит совсем по-другому… Что я буду комментировать, если этого нет? А если будут такие предложения, посмотрим".



Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что разработка проекта резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе находится на завершающей стадии. При этом отказался обсуждать возможную численность миссии, не подтвердив и не опровергнув названную в американских СМИ цифру, – 20 тыс. миротворцев.