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Архив - Донецкая область

Разоружение Донетчины: опубликованы сводные данные

11.11.2017 19:18
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Разоружение Донетчины: опубликованы сводные данные

Правоохранители Донецкой области за сутки изъяли более 600 боеприпасов, среди которых - гранаты и патроны.

На сайте полиции региона опубликована сводка, в которой отмечается, что за последние 24 часа стражи порядка девять раз изымали боеприпасы.

В Великой Новоселке был остановлено автомобиль, в котором нашли 7 гранат, более 500 патронов различного калибра в упаковках и насыпью, а также 2 мины.

А житель н.п. Яковлевка (Бахмутский – бывший Артемовский - район) прятал рядом с домом, в соседском заброшенном здании, гранатомет.

В Константиновке полицейские пресекли передачу боеприпасов в Закарпатье в отделении экспресс-доставки груза (мужчина пытался спрятать патроны в пачках из-под сигарет).

А в Волновахе местная жительница хранила патроны в горшке для цветов.

Почти во всех случаях предметы войны их владельцами были найдены, но зачем они их принесли домой или хранили в личных вещах, никто объяснить так и не смог.

Все изъятое направлено на экспертизу. Начато досудебные расследования по фактам незаконного их хранения, перевозки и пересылки (ст.263 Уголовного кодекса Украины).

Согласно ч.3 ст.263 Уголовного кодекса Украины граждане могут избежать уголовной ответственности, добровольно сдав в территориальные подразделения полиции нелегальные предметы войны. В случае же принудительного изъятия нарушителей закона ждет до 7 лет лишения свободы, напоминают правоохранители.



Теги: Донбасс, оружие, полиция, боеприпасы
 
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