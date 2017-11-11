Разоружение Донетчины: опубликованы сводные данные

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Правоохранители Донецкой области за сутки изъяли более 600 боеприпасов, среди которых - гранаты и патроны.
На сайте полиции региона опубликована сводка, в которой отмечается, что за последние 24 часа стражи порядка девять раз изымали боеприпасы.
В Великой Новоселке был остановлено автомобиль, в котором нашли 7 гранат, более 500 патронов различного калибра в упаковках и насыпью, а также 2 мины.
А житель н.п. Яковлевка (Бахмутский – бывший Артемовский - район) прятал рядом с домом, в соседском заброшенном здании, гранатомет.
В Константиновке полицейские пресекли передачу боеприпасов в Закарпатье в отделении экспресс-доставки груза (мужчина пытался спрятать патроны в пачках из-под сигарет).
А в Волновахе местная жительница хранила патроны в горшке для цветов.
Почти во всех случаях предметы войны их владельцами были найдены, но зачем они их принесли домой или хранили в личных вещах, никто объяснить так и не смог.
Все изъятое направлено на экспертизу. Начато досудебные расследования по фактам незаконного их хранения, перевозки и пересылки (ст.263 Уголовного кодекса Украины).
Согласно ч.3 ст.263 Уголовного кодекса Украины граждане могут избежать уголовной ответственности, добровольно сдав в территориальные подразделения полиции нелегальные предметы войны. В случае же принудительного изъятия нарушителей закона ждет до 7 лет лишения свободы, напоминают правоохранители.
Теги: Донбасс, оружие, полиция, боеприпасы
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