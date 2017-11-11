Речник штабу АТО: За чотири місяці в Авдіївському прес-центрі було все

11.11.2017 20:17

Анатолій Стельмах, який обіймав посаду речника штабу АТО чотири місяці, повідомив, що його каденція завершується.



"За чотири місяці в Авдіївському прес-центрі було все. І погане, і хороше… Перемоги і, безумовно, прорахунки. Ми працювали як завдяки, так і всупереч. Всі, - пише Анатолій на своїй сторінці у Фейсбуці. - Кожен із нашої команди доповнював і підтримував один одного. З деталей-особистостей склався механізм, який акумулював і видавав інформацію. Чи можна було це робити ще ефективніше? Безумовно! І я сподіваюсь, ми вдосконалимо це у наступних ротаціях. Ми хочемо і будемо змінюватися на краще".



Він висловив величезну повагу журналістам, які працюють у районі АТО. "З багатьма у нас вже дружні стосунки. І на "Великій землі", у не службовий час ми обов’язково вип’ємо чаю.) Ви розуміли нашу роботу, а ми намагались допомогти колегам. На цьому і базувалась успішність", - підкреслює Стельмах.



Також він говорить окреме ДЯКУЮ піхоті.



"Майже 400 кілометрів лінії розмежування, більшу частину моєї ротації обороняли ПІХОТИНЦІ. Спека, пил, дощ, болото, РОПи і ВОПи, буржуйки, щирі посмішки і сльози…. – це частина життя справжніх чоловіків і жінок, які не просто на Майдані виборюють незалежність своєї держави. Кожен, хто хоч раз був на нулі, знає цю атмосферу. Ви справжні – і це головне", - пише він.



Висловлує Анатолій слова щикрої вдячності і колективу Армія FM.



За його словами, вже 12-13 листопада у прес-центрі штабу АТО (м. Авдіївка) буде новий речник – підполковник Василь Лабай.



"Впевнений на 100 відсотків, що він й надалі розвиватиме і покращуватиме інформаційну складову на війні", - підкреслює Стельмах.