Последние новости раздела
- Ситуация в зоне АТО: опубликована карта обстрелов12:35
- Оккупанты Донбасса подсовывают наблюдателям для осмотра ржавые танки, но не показывают "Грады"12:27
- В Константиновке остановили опасную посылку12:13
- Спецоперация на Донетчине: изъят гранатомет12:01
- Озвучены страшные данные по заложникам ОРДЛО11:41
- На западной окраине Донецка подорвался мужчина11:28
- КПВВ: товари, гроші та наркотичну речовину незаконно намагалися перемістити через лінію розмежування11:09
- Взрывы в Харцызске и Макеевке: уточнение10:15
- На Донетчине попалась банда мошенников10:00
- У линии разграничения задержали духи и мобильные аксессуары09:49
Ситуация в зоне АТО: опубликована карта обстрелов
11.11.2017 12:35
Информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины опубликовал сегодня, 11 ноября, карту, отображающую ситуацию в зоне конфликта на Донбассе.
Согласно карте, за минувшие сутки в зоне АТО вдоль всей линии разграничения было 13 "горячих точек". Некоторые из них неоднократно попадали под удары.
Напомним, что за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 33 раза нарушили перемирие. В результате боевых действий ранены двое украинских военных.
Теги: Донбасс, карта, АТО, обстрелы
Читайте также:
- Ситуация в зоне АТО: опубликована карта обстрелов12:35
- Оккупанты Донбасса подсовывают наблюдателям для осмотра ржавые танки, но не показывают "Грады"12:27
- В Константиновке остановили опасную посылку12:13
- Спецоперация на Донетчине: изъят гранатомет12:01
- Озвучены страшные данные по заложникам ОРДЛО11:41
- На западной окраине Донецка подорвался мужчина11:28
- Плотницкий отказался возвращать оккупированную Луганщину11:19
- КПВВ: товари, гроші та наркотичну речовину незаконно намагалися перемістити через лінію розмежування11:09
- Обстрелы и взрывы в Луганской области: появилась сводка СММ ОБСЕ10:53
- В ОРЛО бунтуют против Плотницкого10:32
- Ситуация в зоне АТО: опубликована карта обстрелов12:35
- Оккупанты Донбасса подсовывают наблюдателям для осмотра ржавые танки, но не показывают "Грады"12:27
- В Константиновке остановили опасную посылку12:13
- Спецоперация на Донетчине: изъят гранатомет12:01
- На админгранице с Крымом задержали боеприпасы: опубликовано видео11:52
- Озвучены страшные данные по заложникам ОРДЛО11:41
- На западной окраине Донецка подорвался мужчина11:28
- Плотницкий отказался возвращать оккупированную Луганщину11:19
- КПВВ: товари, гроші та наркотичну речовину незаконно намагалися перемістити через лінію розмежування11:09
- Обстрелы и взрывы в Луганской области: появилась сводка СММ ОБСЕ10:53
- Как с помощью граната снизить давление и вылечить простуду22:13
- Заметки из прифронтового блокнота: Гремят над парком грозы рукотворные21:48
- За допомогою яких продуктів можна підвищити гемоглобін?18:38
- Судьба писательницы. Ирэн Роздобудько: о книгах, войне на Донбассе и ломке сознания16:30
- Этот популярный фрукт может быть смертельно опасен для здоровья15:00
- Стресс: как быстро выйти из этого состояния13:35
- Осторожно, корь: болезнь атаковала еще один регион Украины09:31
- Памяти друга - журналиста и патриота09:21
- Донбасский фронт: В зоне АТО обострение - бьёт «отведённое» вооружение08:45
- Откуда берутся болезни: подсказки из психосоматики08:18
- В ОРДО вскоре будет громко и страшно
- Кремлевский пропагандист вызвал громкий скандал в “ДНР” – причина шокирует даже циников
- Переселенцы Донбасса: Права и обязанности
- “Антон Мышко, 58-я бригада. Сегодня ночью его не стало”, - Цаплиенко рассказал о героической гибели еще одного защитника Украины
- Прийнято дуже важливе рішення стосовно мешканців Донбасу
- Не Донецк и Луганск: военный рассказал, какой город Путин планировал сделать столицей "Новороссии". ВИДЕО
- Рева озвучил размер средней пенсии в Украине
- "Суверенное дело Украины", - у Путина не возникло никаких возражений против разрыва дипломатических отношений между Москвой и Киевом
- "Я признаю Новороссию!" - на Донбассе убит российский наемник из-под Санкт-Петербурга, убивавший украинцев ради создания "Новороссии"
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: беспредел и жуткие очереди