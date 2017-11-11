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Архив - Донецкая область

Ситуация в зоне АТО: опубликована карта обстрелов

11.11.2017 12:35
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Ситуация в зоне АТО: опубликована карта обстрелов

Информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины опубликовал сегодня, 11 ноября, карту, отображающую ситуацию в зоне конфликта на Донбассе.

Согласно карте, за минувшие сутки в зоне АТО вдоль всей линии разграничения было 13 "горячих точек". Некоторые из них неоднократно попадали под удары.

Напомним, что за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 33 раза нарушили перемирие. В результате боевых действий ранены двое украинских военных.



Теги: Донбасс, карта, АТО, обстрелы
 
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