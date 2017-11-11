Ситуация в зоне АТО: опубликована карта обстрелов

11.11.2017 12:35

Информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины опубликовал сегодня, 11 ноября, карту, отображающую ситуацию в зоне конфликта на Донбассе.



Согласно карте, за минувшие сутки в зоне АТО вдоль всей линии разграничения было 13 "горячих точек". Некоторые из них неоднократно попадали под удары.

Напомним, что за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 33 раза нарушили перемирие. В результате боевых действий ранены двое украинских военных.