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Архив - Донецкая область

СММ ОБСЕ рассказала, кто и как пересекает попранную границу в Донбассе

11.11.2017 14:42
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СММ ОБСЕ рассказала, кто и как пересекает попранную границу в Донбассе

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 10 ноября), наблюдатели посетили четыре приграничных района, которые не контролируются правительством.

За полчаса наблюдения в пункте пропуска возле с. Верхнегарасимовка (57 км к юго-востоку от Луганска) команда СММ видела, что в Украину вошли 8 пешеходов; членов вооруженных формирований замечено не было.

За 1 час наблюдения в пункте пропуска вблизи пгт Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска) наблюдатели видели, что в Украину въехали 6 автомобилей с украинскими номерными знаками и 3 тентованных грузовика с номерными российскими знаками, а также вошли 10 пешеходов, а из Украины выехали 10 автомобилей и 1 автобус (все с украинскими номерными знаками).

В течение часа наблюдения в пункте пропуска вблизи с. Успенка (73 км к юго-востоку от Донецка) команда Миссии видела, что в Украину въехали 3 автомобиля (1 с украинскими номерными знаками, 1 — с российскими и 1 с табличками "ДНР"), а из Украины выехали 6 автомобилей (1 с украинскими номерными знаками, 4 — с российскими и 1 с табличками "ДНР") и 1 тентованный грузовик с украинскими номерными знаками.

В пешеходном пункте пропуска неподалеку от пос. Ульяновское (61 км к юго-востоку от Донецка) за 20 минут наблюдения члены патруля Миссии отметили отсутствие какого-либо движения пешеходов.



Теги: Донбасс, граница, пункт пропуска, СММ ОБСЕ
 
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