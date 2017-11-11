Соцсети: в Донецке убивают Парк кованых фигур

11.11.2017 07:12

В Парке кованых фигур, расположенном в центре оккупированного Донецка (за зданием горсовета), и внесенном в Национальный реестр рекордов Украины, начали вырезать экспонаты.



Как сообщают пользователи в социальных сетях, некоторые фигуры уже лишились своих частей (те же железные деревья – ветвей), на других замечены пробоины, сделанные явно специально (так металл режется легче).



Об истории этого уникального Парка вы можете прочесть в материале "Донбасса" по ссылке.