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Архив - Донецкая область

Соцсети: в Донецке убивают Парк кованых фигур

11.11.2017 07:12
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Соцсети: в Донецке убивают Парк кованых фигур

В Парке кованых фигур, расположенном в центре оккупированного Донецка (за зданием горсовета), и внесенном в Национальный реестр рекордов Украины, начали вырезать экспонаты.

Как сообщают пользователи в социальных сетях, некоторые фигуры уже лишились своих частей (те же железные деревья – ветвей), на других замечены пробоины, сделанные явно специально (так металл режется легче).

Об истории этого уникального Парка вы можете прочесть в материале "Донбасса" по ссылке.



Теги: Донецк, Донбасс, вандализм, Парк кованых фигур
 
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