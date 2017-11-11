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Архив - Донецкая область

Спецоперация на Донетчине: изъят гранатомет

11.11.2017 12:01
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Спецоперация на Донетчине: изъят гранатомет

В подконтрольной части Донецкой области продолжается спецоперация "Оружие". Цель - не допустить утечки оружия из зоны АТО и предупредить несчастные случаи и совершение преступлений с использованием оружия и боеприпасов. Очередной опасный предмет изъяли у жителя Бахмутского района.

В рамках "отработки" сотрудниками Бахмутского отдела полиции была получена информация о том, что 30-летний житель Бахмутского района может хранить у себя запрещенные предметы. В ходе обыска заброшенного дома неподалеку от дома владельца, полицейские обнаружили и изъяли гранатомет и пять запалов.

Мужчина признается, что всё он "нашел" в окрестностях населенного пункта, и оставил себе на память. Спрятав опасные предметы не по месту жительства, он надеялся избежать ответственности за незаконное хранение боеприпасов.

Кроме того, в домохозяйстве мужчины полицейские обнаружили ветви высушенной конопли, которые он хранил для собственного употребления.

Сведения по обоим фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 "Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения" и ч. 1 ст. 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" Уголовного кодекса Украины, сообщает сайт полиции Донетчины.



Теги: Донбасс, наркотики, полиция, гранатомет
 
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