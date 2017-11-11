Сводка от ГПСУ с линии разграничения: как пересекали КПВВ

11.11.2017 09:32

Как сообщает Госпогранслужба Украины (ГПСУ), сегодну утром КПВВ "Майорск" было зафиксировано 30 авто на въезд и 80 – на выезд; у КПВВ "Марьинка" - 50 и 90; у КПВВ "Новотроицкое" - 0 и 20; у КПВВ "Гнутово" - 80 и 150 соответственно.



Вчера линию разграничения в обе стороны через донбасские КПВВ пересекли 35 тыс человек и 4,6 тысячи транспортных средств:



- "Майорское" - 8200 человек и 895 транспортных средств;



- "Марьинка" - 9210 человек и 1670 транспортных средств;



-"Новотроицкое" - 6345 человек и 1140 транспортных средств;



- "Гнутово" - 4115 человек и 940 транспортных средств;



- "Станица Луганская" (пешеходный) - 6890 человек.