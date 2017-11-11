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Архив - Донецкая область

Сводка от ГПСУ с линии разграничения: как пересекали КПВВ

11.11.2017 09:32
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Сводка от ГПСУ с линии разграничения: как пересекали КПВВ

Как сообщает Госпогранслужба Украины (ГПСУ), сегодну утром КПВВ "Майорск" было зафиксировано 30 авто на въезд и 80 – на выезд; у КПВВ "Марьинка" - 50 и 90; у КПВВ "Новотроицкое" - 0 и 20; у КПВВ "Гнутово" - 80 и 150 соответственно.

Вчера линию разграничения в обе стороны через донбасские КПВВ пересекли 35 тыс человек и 4,6 тысячи транспортных средств:

- "Майорское" - 8200 человек и 895 транспортных средств;

- "Марьинка" - 9210 человек и 1670 транспортных средств;

-"Новотроицкое" - 6345 человек и 1140 транспортных средств;

- "Гнутово" - 4115 человек и 940 транспортных средств;

- "Станица Луганская" (пешеходный) - 6890 человек.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ, ГПСУ
 
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