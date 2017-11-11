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Турчинов высказался о деоккупации Донбасса и разрыве дипотношений с РФ

11.11.2017 17:02
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Турчинов высказался о деоккупации Донбасса и разрыве дипотношений с РФ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что вопрос разрыва дипломатических отношений Украины с Россией не является частью законопроекта о деоккупации Донбасса. "Это решение, которое принимает правительство по представлению министра иностранных дел. Поэтому парламент не может перебрать на себя функции Кабинета министров", - отметил он.

При этом Турчинов подчеркнул, что закон о деокупации территорий Донбасса должен обеспечить реальное восстановление суверенитета.

"Я считаю, когда комитет (ВР по вопросам национальной безопасности и обороны – прим. ред.) обработает все поправки, нужно будет увидеть окончательную редакцию документа. Очень важно, чтобы идеология, которую мы закладывали, не изменилась: Россия – страна-агрессор; Украина отрабатывает технологию возвращения всех оккупированных территорий", - сказал секретарь СНБО.

Кроме того, по словам Турчинова, согласно данной инициативе, "на оккупированных территориях мы даем гарантию возвращения и имущества, и всего, что люди потеряли во время российской оккупации".

"И, безусловно, жесткая военная вертикаль относительно проведения военной операции по освобождению Донбасса и защите Украины", - добавил он.

Также Турчинов резюмировал, что закон предусматривает комплексный метод деоккупации: "Как использование силовых подразделений Вооруженных сил, так и, безусловно, дипломатический путь, который в законе предусматривается и должен иметь очень важную функцию".

Напомним, что Верховная Рада может уже в следующий четверг, 16 ноября, рассмотреть во втором чтении законопроект (№7163) об основах государственной политики по обеспечению суверенитета на Донбассе (т.н. закон о реинтеграции Донбасса).

Ранее нардеп от Блока Петра Порошенко, супруга генпрокурора, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что в комитет по нацбезопасности поступило более 2 тысяч поправок к этому законопроекту. При этом отметила, что значительная часть правок не имеет отношения к документу и вступает в противоречие с его принципами.

Как отмечает ОО Донбасс SOS, команда которого ранее делала анализ проекта в первом чтении, важнейший для Донбасса законопроект рассматривают спешно и кулуарно.

Напомним, что 6 октября Верховная Рада поддержала за основу так называемый законопроект о реинтеграции Донбасса (официально - №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях"), исключив из него упоминание о минских договоренностях. "За" проголосовали 233 народных депутата.

По словам президента Украины Петра Порошенко, закон о реинтеграции Донбасса провозглашает ключевым мирный и политико-дипломатический путь, несмотря на то, что он и регламентирует военный аспект.



Теги: Россия, Донбасс, Турчинов, СНБО, реинтеграция, реинтеграция Донбасса
 
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