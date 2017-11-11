Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

У линии разграничения задержали духи и мобильные аксессуары

11.11.2017 09:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У линии разграничения задержали духи и мобильные аксессуары

Пограничники Донецкого и Краматорского отрядов обнаружили вчера шесть автомобилей, которыми с нарушениями перевозили товары через линию разграничения - как на въезд в неконтролируемые территории, так и на выезд оттуда.

Транспортными средствами граждане пытались через КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое" и "Майорск" незаконно перевезти товары народного потребления, духи, электроприборы, аксессуары к мобильным телефонам и к интернет-ресурсам, а также почти 20 тыс. гривен.

Граждан вместе с автомобилями, грузом и средствами передали представителям Государственной фискальной службы для принятия правового решения, сообщает ГПСУ.

Ранее мы сообщали о том, как пересекали КПВВ вчера, и какова там обстановка на сегодняшнее утро.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх