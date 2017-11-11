У линии разграничения задержали духи и мобильные аксессуары

11.11.2017 09:49

Пограничники Донецкого и Краматорского отрядов обнаружили вчера шесть автомобилей, которыми с нарушениями перевозили товары через линию разграничения - как на въезд в неконтролируемые территории, так и на выезд оттуда.



Транспортными средствами граждане пытались через КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое" и "Майорск" незаконно перевезти товары народного потребления, духи, электроприборы, аксессуары к мобильным телефонам и к интернет-ресурсам, а также почти 20 тыс. гривен.



Граждан вместе с автомобилями, грузом и средствами передали представителям Государственной фискальной службы для принятия правового решения, сообщает ГПСУ.



Ранее мы сообщали о том, как пересекали КПВВ вчера, и какова там обстановка на сегодняшнее утро.