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У линии разграничения задержали духи и мобильные аксессуары
11.11.2017 09:49
Пограничники Донецкого и Краматорского отрядов обнаружили вчера шесть автомобилей, которыми с нарушениями перевозили товары через линию разграничения - как на въезд в неконтролируемые территории, так и на выезд оттуда.
Транспортными средствами граждане пытались через КПВВ "Гнутово", "Новотроицкое" и "Майорск" незаконно перевезти товары народного потребления, духи, электроприборы, аксессуары к мобильным телефонам и к интернет-ресурсам, а также почти 20 тыс. гривен.
Граждан вместе с автомобилями, грузом и средствами передали представителям Государственной фискальной службы для принятия правового решения, сообщает ГПСУ.
Ранее мы сообщали о том, как пересекали КПВВ вчера, и какова там обстановка на сегодняшнее утро.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
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