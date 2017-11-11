Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

У Марьинки устанавливают мины

11.11.2017 17:56
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У Марьинки устанавливают мины

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине зафиксировали противотанковые мины (TM-62M) к югу от подконтрольного правительству г. Марьинка.

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 10 ноября), вдоль 30-метрового участка автодороги Н15 наблюдатели видели примерно 15 противотанковых мин на расстоянии не более 20 м к северу от дорожного полотна. Семь из них были установлены в ряд с севера на юг, а остальные - предположительно в произвольном порядке.



Теги: Донбасс, Марьинка, мины, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх