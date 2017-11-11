У Марьинки устанавливают мины

11.11.2017 17:56

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине зафиксировали противотанковые мины (TM-62M) к югу от подконтрольного правительству г. Марьинка.



Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 10 ноября), вдоль 30-метрового участка автодороги Н15 наблюдатели видели примерно 15 противотанковых мин на расстоянии не более 20 м к северу от дорожного полотна. Семь из них были установлены в ряд с севера на юг, а остальные - предположительно в произвольном порядке.