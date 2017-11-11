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В Бахмуте раскрыли серию краж из авто
Оперативники Бахмутского (бывшего Артемовского) отдела полиции Донетчины по подозрению в совершении серии краж из автомобилей задержали 41-летнего ранее судимого местного жителя. Сейчас доказана причастность подозреваемого к почти 10 эпизодам краж в разных частях города.
В течение двух месяцев в полицию поступали сообщения от владельцев классических ВАЗов о кражах аккумуляторных батарей с транспортных средств. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили обстоятельства совершения краж и задержали причастного.
Им оказался ранее не судимый бахмутчанин. Оказалось, что мужчина продолжил "специализацию" своего ранее задержанного полицейскими брата, и начал обворовывать легковые автомобили, оставленные хозяевами возле подъездов многоэтажек. Фигурант открывал капот и похищал аккумуляторные батареи.
Правонарушитель был разоблачен во время очередного преступления. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли аккумуляторы и преступный набор: перчатки, кусачки отвертки и фонарь.
Злоумышленник рассказал полицейским, что видел по телевизору информацию с брифинга в полиции, на котором розыскник рассказал, что обязательно задержит преступников. Понимая, что разговор шел о нем, всё равно продолжал "дело".
По всем фактам возбуждены уголовные производства по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража).
Правоохранители проверяют фигуранта на причастность к совершению других аналогичных преступлений как в городе, так и в регионе.
Теги: Донбасс, авто, полиция, вор, Бахмут
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