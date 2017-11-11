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Архив - Донецкая область

В Донецкой области остановили взрывной арсенал на колесах

11.11.2017 18:26
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В Донецкой области остановили взрывной арсенал на колесах

На автодороге Донецк-Запорожье, в районе Великой Новоселки, на мобильном посту полиции была остановлена грузовая иномарка. В ходе осмотра выяснилось, что управлявший ей 57-летний мужчина (гость соседний области) вез гранаты и патроны.

При проверке салона авто в коробках среди вещей были найдены тщательно спрятанные коробки с патронами разного калибра к автоматическому оружию и пистолету, а также крупнокалиберные в количестве более 500 штук. Кроме того - 7 гранат Ф-1 и РГД, четыре запала и две мины.

Кроме того, обнаружен карабин "Сайга". И хоть оружие было с пакетом разрешительных документов, однако перевозили его с нарушениями условий перевозки. За это предусмотрена административная ответственность согласно ч.1 ст.191 "Нарушение гражданами правил хранения, ношения или перевозки наградного, огнестрельного, холодного или пневматического оружия и боевых припасов" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Обстоятельства появления боеприпасов выясняются. Они изъяты и будут направлены на экспертизу. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.

Полицейские напоминают, что в рамках спецмероприятий усилена работа не только на улицах населенных пунктов Донецкой области, но и на их границах. Увеличено количество сотрудников полиции на стационарных и мобильных блокпостах, других стратегически важных объектах и дорожных развязках.



Теги: Донбасс, полиция, боеприпасы, арсенал
 
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