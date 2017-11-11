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Архив - Донецкая область

В Константиновке остановили опасную посылку

11.11.2017 12:13
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В Константиновке остановили опасную посылку

Сотрудники Константиновского отделения полиции Донетчины при проверке посылок в отделении экспресс-доставки грузов обнаружили боеприпасы, спрятанные в пачках из-под сигарет.

В поле зрения правоохранителей попал мужчина, который принес для отправки картонную коробку и заметно нервничал. Полицейский предложил проверить содержимое. Среди личных вещей были тщательно спрятаны пачки из-под табачных изделий, при проверке которых были обнаружены боеприпасы - 40 патронов различного калибра.

Владельцем этих боеприпасов оказался 47-летний житель Ивано - Франковской области, который не смог объяснить правоохранителям происхождение запрещенных предметов.

Содержание посылки изъято и направлено на экспертизу. Владельцу боеприпасов грозит до 7 лет лишения свободы согласно ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины.



Теги: Донбасс, полиция, посылка, патроны
 
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