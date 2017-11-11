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В Константиновке – взрыв! Повреждена многоэтажка
11.11.2017 19:49
Сегодня, 11 ноября, в 18:06 в Константиновское отделения полиции Донетчины поступило сообщение от владелицы салона красоты о взрыве, который прогремел рядом с помещением когда она выходила на улицу.
На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа сотрудников полиции. Сейчас дома и прилегающая территория оцеплены, проводится проверка с помощью специалистов-взрывотехников и кинологов. Предварительно установлено, что взорвалась граната РГД-5, жертв и пострадавших нет.
В результате взрыва повреждено помещение салона красоты и окна жилого многоэтажного дома.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.
Теги: Донбасс, полиция, взрыв
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