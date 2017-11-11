В Константиновке – взрыв! Повреждена многоэтажка

11.11.2017 19:49

Сегодня, 11 ноября, в 18:06 в Константиновское отделения полиции Донетчины поступило сообщение от владелицы салона красоты о взрыве, который прогремел рядом с помещением когда она выходила на улицу.



На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа сотрудников полиции. Сейчас дома и прилегающая территория оцеплены, проводится проверка с помощью специалистов-взрывотехников и кинологов. Предварительно установлено, что взорвалась граната РГД-5, жертв и пострадавших нет.



В результате взрыва повреждено помещение салона красоты и окна жилого многоэтажного дома.



По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.