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Архив - Донецкая область

В Майорске губернатору жаловались на проблемы с водой и распределением гуманитарки

11.11.2017 08:00
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В Майорске губернатору жаловались на проблемы с водой и распределением гуманитарки

Губернатор Донетчины Павел Жебривский после того, как проинспектировал условия работы контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Майорск", побывал в самом Майорске. Местные жители рассказали ему о своих проблемах.

"Встретился с жителями майорских многоэтажки, где мы недавно отремонтировали кровлю. Жалуются, что в последнее время имеют проблемы с водоснабжением в результате повреждения водопровода во время очередного обстрела. Руководитель компании "Вода Донбасса" в курсе этой проблемы, доложил мне, что в ближайшее время воду жители многострадальной многоэтажки получат", - сообщил глава ОГА на своей странице в Фейсбуке.

Также, по словам Жебривского, местные жители пожаловались ему на непрозрачное и несправедливое (по их мнению) распределение гуманитарной помощи от волонтеров и различных благотворительных организаций.

"Дал задание главе района и главе ВГА Зайцево урегулировать этот вопрос: гуманитарная помощь должна раздаваться с учетом потребностей жителей, а кто как ни администрации на местах знают об этих потребностях, - сообщил губернатор. - Доложили мне, что уже выбраны новые уличные комитеты, которые будут формировать списки людей, которым нужна та или иная помощь. Поэтому в дальнейшем, надеюсь, конфликтов и недоразумений не будет".



Теги: Донбасс, вода, гуманитарная помощь, Жебривский, Майорск
 
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