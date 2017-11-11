В Мариуполе попались юные угонщицы

11.11.2017 17:25

20-летнюю жительницу Мариуполя и ее несовершеннолетнюю сообщницу, которые угнали автомобиль, правоохранители разыскали в течение нескольких минут.



На линию "102" поступило сообщение от местного жителя, который сообщил, что его транспортное средство похитили. На место выехала следственно-оперативная группа Приморского отделения полиции.



Полицейские практически сразу нашли и задержали злоумышленниц.



Оперативники выяснили, что вечером заявитель познакомился с двумя девушками и подвозил их. Когда он отошел на несколько минут, 20-летняя девушка пересела на водительское место и угнала авто. Рядом находилась ее 17-летняя подруга.



Сейчас автомобиль возвращен владельцу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст.289 Уголовного кодекса Украины "Незаконное завладение транспортным средством". Наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы на срок до 5 лет.



Продолжается досудебное расследование.