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В Маріуполі пройшло важливе засідання поліцейських на представників вишів
У вересні цього року поліція Донеччини та два провідних маріупольських виші (Приазовський державний технічний університет та Маріупольський держуніверситет) підписали документ, який став продовженням співпраці, започаткованої рік тому. Сьогодні усі сторони знову зібралися разом, щоб обговорити умови функціонування новоствореної Координаційної Ради та окреслити плани на майбутнє.
На зустрічі було ухвалено низку важливих рішень, зокрема підписано положення про Координаційну раду, яка регламентує її діяльність, та обрано Президію.
Одноголосно головою Ради було обрано начальника поліції Донеччини Миколу Семенишина, а його заступниками стали ректори Костянтин Балабанов та В’ячеслав Волошин.
Звертаючись до присутніх, декан соціально-гуманітарного факультету ПДТУ Ірина Марченко проінформувала про обсяг спільних напрацювань та запропонувала підтримувати їх у майбутньому. Серед них – соціологічні опитування щодо визначення рівня довіри населення до поліції, практикуми з української мови та спільне забезпечення правопорядку на вулицях Маріуполя.
Генерал Семенишин під час бесіди розповів, що планується відновлення Міжнародної поліцейської асоціації та запропонував присутнім поповнити її ряди.
Не оминули присутні увагою й підтримання спортивних традицій. Так, незабаром у футбольному поєдинку зійдуться команди двох університетів та поліцейських.
Торкаючись питань безпеки, Микола Семенишин відзначив, що її збереження – пріоритетний напрямок в роботі поліції Донеччини. З цією метою створено Єдиний аналітичний сервісний центр.
- Це унікальна система, яка налічує 700 функцій. Вона дозволяє користуватися новими технологіями та почувати себе в безпеці. Про це повинні знати студенти, - зазначив очільник поліції регіону.
На заході був присутній і студентський актив.
На завершення засідання Ради Микола Семенешин запросив представників вишів на святкування Дня гідності і свободи, а також Другої річниці з дня створення "Ліги майбутніх поліцейських", яке відбудеться вже за тиждень у Краматорську.
Теги: Донбасс, Мариуполь, полиция, вузы
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