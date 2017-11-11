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В Покровской оперзоне изъяли гранату и патроны
На территории обслуживания Покровского (бывшего Красноармейского) отдела полиции Донетчины продолжаются мероприятия, направленные на противодействие незаконному обороту оружия и боеприпасов. Только за прошедшие сутки правоохранители разоблачили трех правонарушителей, хранивших опасные предметы.
Так, в Покровске, на блокпосту при проверке транспортного средства, в багажнике правоохранители обнаружили патроны к автомату Калашникова в количестве 57 штук. 20-летний мужчина, управлявший данным транспортным средством, пояснил, что автомобиль взял у знакомого, чтобы съездить по делам, а о "сюрпризе" в багажнике ему якобы ничего не известно. Достоверность его слов будет установлено во время досудебного расследования.
Другой правонарушитель был уличен правоохранителями во время отработки города Селидово. Стражи порядка остановили для проверки автомобиль с транзитными номерами. 49-летний водитель начал доставать из бардачке документы, и полицейские увидели, что там лежит граната. Мужчина сразу попытался ее спрятать, однако сотрудники полиции изъяли опасный предмет. Объяснять откуда у него граната РГД - 5 правонарушитель отказался.
Еще один хранитель боеприпасов был уличен правоохранителями в Мирнограде (бывший Димитров). 41-летнего горожанина в одном из супермаркетов охранники задержали за кражу и вызвали полицию. Полицейские при осмотре обнаружили у нарушителя пакет, в котором находились автоматические патроны в количестве 47 штук. Мужчина пояснил, что боеприпасы нашел на заброшенной стройке и планировал их обменять на продукты.
Во всех случаях боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу.
В отношении правонарушителей возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
Теги: Донбасс, полиция, граната, патроны, Покровск (Красноармейск)
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