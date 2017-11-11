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В зоне АТО – 11 обстрелов, били зенитка и минометы
Сегодня, 11 ноября, в период с полуночи до шести вечера незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили перемирие. На большую часть обстрелов силы АТО отвечали превосходящим огнем из пехотного вооружения.
Как сообщает пресс-центр штаба АТО, на подступах к Донецку боевики трижды били из 82-миллиметровых минометов и пехотного вооружения по защитникам Зайцево. В результате одного из этих обстрелов был ранен украинский военный. Кроме того, враг применял минометы калибров 120 и 82 миллиметра неподалеку от Песок.
На Мариупольском направлении захватчики вели огонь из минометов, вооружения БМП и зенитной установки у Широкино и Водяного.
На Луганском направлении факты применения противником стрелкового оружия зафиксированы недалеко от Новоалександровки и Луганского.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, обстрелы
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