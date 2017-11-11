В зоне АТО ранены двое воинов - у Водяного и шахты Бутовка

11.11.2017 12:52

За минувшие сутки, 10 ноября, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе ранения получили двое украинских военных. Об этом сегодня брифинга в "Украинском кризисном медиа-центре сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.



"Вследствие боевых действий погибших среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Во время обстрелов наших опорных пунктов вблизи шахты Бутовка и Водяного двое защитников Украины получили ранения и были немедленно доставлены в военные медицинские учреждения", - сообщил полкновник.

Напомним, что за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 33 раза нарушили перемирие. В результате боевых действий ранены двое украинских военных.



Информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины опубликовал сегодня, 11 ноября, карту, отображающую ситуацию в зоне конфликта на Донбассе.