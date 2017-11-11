В зоне АТО сегодня продолжается стрельба, уже есть раненый

11.11.2017 09:41

На Донбассе с начала суток 11 ноября один украинский военный уже получил ранения.



"С полуночи мы уже имеем два случая нарушения перемирия. В частности, боевики обстреливали наши укрепления в районе Зайцево и поселка Луганское. В результате этих обстрелов мы уже имеем одного раненого. Сейчас он госпитализирован", – отметил в комментарии 112 Украина спикер пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах.



Напомним, что за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 33 раза нарушили перемирие. В результате боевых действий ранены двое украинских военных.