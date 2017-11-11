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Архив - Донецкая область

В зоне АТО сегодня продолжается стрельба, уже есть раненый

11.11.2017 09:41
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В зоне АТО сегодня продолжается стрельба, уже есть раненый

На Донбассе с начала суток 11 ноября один украинский военный уже получил ранения.

"С полуночи мы уже имеем два случая нарушения перемирия. В частности, боевики обстреливали наши укрепления в районе Зайцево и поселка Луганское. В результате этих обстрелов мы уже имеем одного раненого. Сейчас он госпитализирован", – отметил в комментарии 112 Украина спикер пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах.

Напомним, что за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 33 раза нарушили перемирие. В результате боевых действий ранены двое украинских военных.



Теги: Донбасс, ранение, АТО, обстрелы
 
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