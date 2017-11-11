Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Взрывы в Харцызске и Макеевке: уточнение

11.11.2017 10:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Взрывы в Харцызске и Макеевке: уточнение

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине уточняли сообщения о взрывах на неподконтрольной части Донетчины, которые привели к жертвам среди гражданского населения.

В Харцызске женщина (20–25 лет) сообщила наблюдателям, что 1 октября ее бывший молодой человек (22 года, предположительно бывший член "ДНР") подорвал ручную гранату во время ссоры с другим мужчиной (27 лет). По ее словам, ее бывший молодой человек был госпитализирован, а другой мужчина погиб.

Несколько жителей Макеевки сообщили команде Миссии, что 28 октября во время ссоры со своей девушкой мужчина подорвал ручную гранату. 2 ноября медперсонал больницы в Макеевке сообщил наблюдателям, что 28 октября к ним доставили 35-летнего мужчину и 19-летнюю девушку.



Теги: Донбасс, граната, ДНР, взрывы, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх