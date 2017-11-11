Взрывы в Харцызске и Макеевке: уточнение

11.11.2017 10:15

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине уточняли сообщения о взрывах на неподконтрольной части Донетчины, которые привели к жертвам среди гражданского населения.



В Харцызске женщина (20–25 лет) сообщила наблюдателям, что 1 октября ее бывший молодой человек (22 года, предположительно бывший член "ДНР") подорвал ручную гранату во время ссоры с другим мужчиной (27 лет). По ее словам, ее бывший молодой человек был госпитализирован, а другой мужчина погиб.



Несколько жителей Макеевки сообщили команде Миссии, что 28 октября во время ссоры со своей девушкой мужчина подорвал ручную гранату. 2 ноября медперсонал больницы в Макеевке сообщил наблюдателям, что 28 октября к ним доставили 35-летнего мужчину и 19-летнюю девушку.