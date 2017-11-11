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Жебривский проверил работу КПВВ
11.11.2017 07:49
Губернатор Донетчины Павел Жебривский сообщил, что проинспектировал условия работы контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Майорск".
"Убедился, что мои предыдущие поручения выполнены: заасфальтирована территория и переход, убран мусор на обочинах, оборудованные урны, вырыты ямы под новые туалеты. Остается сделать накрытия пешего перехода, установить дополнительные туалеты и упорядочить обочины", - сообщил глава ОГА на своей странице в Фейсбуке.
Теги: Донбасс, пункт пропуска, Жебривский, Майорск, КПВВ
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