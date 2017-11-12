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Архив - Донецкая область

23 обстрела, минометное обострение: сводка за день из зоны АТО

12.11.2017 18:22
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23 обстрела, минометное обострение: сводка за день из зоны АТО

Согласно данным пресс-центр штаба АТО, с полуночи до шести вечера на донбасском фронте незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили перемирие.

"Почти в половине случаев силы АТО давали противнику адекватный ответ. В результате вражеских обстрелов ни один наш военнослужащий сегодня не пострадал", - отмечается в сводке штаба.

На Луганском направлении еще на заре противник из стрелкового оружия и гранатометов обстрелял позиции украинских защитников вблизи Крымского, а после обеда - выпустил 4 мины калибра 82мм. Минометы такого же калибра были применены неподалеку от Зайцево и Луганского, что на Светлодарской дуге.

На подступах к Донецку факты применения противником пехотного вооружения зафиксировано вблизи Авдеевки, Песок, Новоселки Второй и Марьинки.

На Мариупольском (Приморском) направлении, нарушая Минские договоренности, боевики применили минометы калибра 120-мм, стрелковое оружие, гранатометы и вооружения БМП вблизи Водяного. Из 120-ти и 82-мм минометов были обстреляны силы АТО в районе Гнутово, а из стрелкового оружия и гранатометов - защитники Николаевки, Березового, Новотроицкого, Старогнатовки и Павлополя.

Отметим, что соцсети сообщали о сильной вечерней стрельбе в районе Донецка и Докучаевска.



Теги: Донбасс, война, АТО, боевики, обстрелы
 
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