Боевики "ДНР" обстреляли ВСУ и позиции своих "коллег"

12.11.2017 13:06

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование оккупационных войск продолжает провоцировать активизацию боевых действий на Донбассе.



"В частности, 10 и 11 ноября с.г. одним из подразделений т.н. 1 АК (1 армейский корпус – "армия" террористической группировки "ДНР" - прим. ред.) осуществлялись провокационные обстрелы позиции сил АТО и одновременно позиции своего соседнего подразделения", - сообщает ГУР.