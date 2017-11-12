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Боевики "ДНР" обстреляли ВСУ и позиции своих "коллег"

12.11.2017 13:06
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Боевики "ДНР" обстреляли ВСУ и позиции своих "коллег"

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование оккупационных войск продолжает провоцировать активизацию боевых действий на Донбассе.

"В частности, 10 и 11 ноября с.г. одним из подразделений т.н. 1 АК (1 армейский корпус – "армия" террористической группировки "ДНР" - прим. ред.) осуществлялись провокационные обстрелы позиции сил АТО и одновременно позиции своего соседнего подразделения", - сообщает ГУР.



Теги: Донбасс, обстрел, ДНР, ГУР
 
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