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Боевики "ДНР" захватили детский сад: данные СММ ОБСЕ
12.11.2017 17:43
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили, что видели вооруженных лиц у входа в детский сад в подконтрольном "ДНР" пгт Ольховатка (52 км к северо-востоку от Донецка).
"Жительница Ольховатки сообщила наблюдателям, что уже около года дети посещают детский сад при ольховатской школе, примерно в 1 км от вышеупомянутого сада", - говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном вечером 11 ноября.
Теги: Донбасс, детский сад , ДНР, боевики, СММ ОБСЕ
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