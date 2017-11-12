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Архив - Донецкая область

Боевики "ДНР" захватили детский сад: данные СММ ОБСЕ

12.11.2017 17:43
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Боевики "ДНР" захватили детский сад: данные СММ ОБСЕ

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине сообщили, что видели вооруженных лиц у входа в детский сад в подконтрольном "ДНР" пгт Ольховатка (52 км к северо-востоку от Донецка).

"Жительница Ольховатки сообщила наблюдателям, что уже около года дети посещают детский сад при ольховатской школе, примерно в 1 км от вышеупомянутого сада", - говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном вечером 11 ноября.



Теги: Донбасс, детский сад , ДНР, боевики, СММ ОБСЕ
 
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