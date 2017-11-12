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Боевики забрасывали минами Пески, Широкино и Водяное
За прошедшие сутки, 11 ноября, на Приморском направлении донбасского фронта произошло 6 прицельных вражеских обстрелов по нашим подразделениям.
Пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что минометные обстрелы калибров 120-и 82-мм противник совершил по украинским защитникам вблизи н.п. Пески, в общем выпустив 8 мин. Также под минометные обстрелы калибра 82-мм попали позиции сил АТО в районе н.п. Широкино и Водяное.
"В общем враг выпустил по нашим защитникам по 7 мин, а вблизи Водяного еще и применил вооружения БМП, - заявил полковник. - Кроме этого, позже, в районе Широкино зафиксировано вражеский обстрел из 23-мм спаренной зенитной установки ЗУ-23-2. Из станковых и ручных гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреляли украинские позиции вблизи Новоселовка Вторая и Старогнатовка".
По словам Мотузяника, в случаях прямой угрозы жизни, военнослужащие Вооруженных Сил Украины применяли по врагу оружие, не запрещенное минскими соглашениями: гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
"Отмечу, что вчера, после обеда, на Приморском направлении вражеских обстрелов зафиксировано не было. Ситуация находится под контролем наших военных", - сообщил полковник.
По данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки оккупанты Донбасса 18 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий получил ранения один украинский военнослужащий.
Около полудня информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины обнародовал карту, отображающую ситуацию в зоне проведения АТО по состоянию на 12 ноября (00:00).
Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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