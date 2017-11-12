Боевики забрасывали минами Пески, Широкино и Водяное

12.11.2017 13:15

За прошедшие сутки, 11 ноября, на Приморском направлении донбасского фронта произошло 6 прицельных вражеских обстрелов по нашим подразделениям.



Пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил, что минометные обстрелы калибров 120-и 82-мм противник совершил по украинским защитникам вблизи н.п. Пески, в общем выпустив 8 мин. Также под минометные обстрелы калибра 82-мм попали позиции сил АТО в районе н.п. Широкино и Водяное.



"В общем враг выпустил по нашим защитникам по 7 мин, а вблизи Водяного еще и применил вооружения БМП, - заявил полковник. - Кроме этого, позже, в районе Широкино зафиксировано вражеский обстрел из 23-мм спаренной зенитной установки ЗУ-23-2. Из станковых и ручных гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреляли украинские позиции вблизи Новоселовка Вторая и Старогнатовка".



По словам Мотузяника, в случаях прямой угрозы жизни, военнослужащие Вооруженных Сил Украины применяли по врагу оружие, не запрещенное минскими соглашениями: гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.



"Отмечу, что вчера, после обеда, на Приморском направлении вражеских обстрелов зафиксировано не было. Ситуация находится под контролем наших военных", - сообщил полковник.

По данным пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки оккупанты Донбасса 18 раз нарушили перемирие. В результате боевых действий получил ранения один украинский военнослужащий.

Около полудня информационно-аналитический центр нацбезопасности Украины обнародовал карту, отображающую ситуацию в зоне проведения АТО по состоянию на 12 ноября (00:00).